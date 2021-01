Lío que impide a Reinaldo Rueda ser nuevo DT de Colombia

El diario La Tercera de Chile explicó el lío contractual que impide a Reinaldo Rueda ser el nuevo DT de la Selección Colombia.

La situación es la siguiente, de acuerdo con la versión entregada en el diario chileno La Tercera:

Hay una deuda que se tiene con Reinaldo Rueda. Pagos pendientes, premios y otras variables que se acumulan. Se dice también que todo comenzó con las rebajas salariales a un 50% durante cerca de 5 meses. Según el citado medio, el sueldo del técnico es de unos “US$ 185 mil mensuales”.

Los dos últimos meses en los cuales tuvo una reducción en su salario a la mitad se hicieron con el compromiso de ser devueltos en este 2021.

Como existe el interés de la Federación Colombiana de Fútbol en Reinaldo Rueda, los chilenos hablan de un pago. Medio millón de dólares que deben ser entregados a la ANFP para liberar a Rueda y finalmente dar como un hecho su llegada como nuevo DT de la Tricolor.

El problema radica en que la Federación no está dispuesta a hacer ese pago. No hay dinero para eso, pese a la insistencia en Chile porque se dé el desembolso pedido. Además, Reinaldo Rueda no tendría por qué pagar de su dinero, dado que hay deudas con él.

Esa plata que se pide desde la ANFP es de una deuda que tienen con el técnico. La misma que refiere a los meses que trabajó con la reducción salarial, premios y vacaciones. Una situación forzosa por la crisis del coronavirus. Además, dice La Tercera que no quieren pagarle a Rueda el salario de diciembre.

“Si Colombia no puede o no quiere pagar por el fichaje de Rueda, en Quilín entienden que es el técnico, entonces, el que debe hacer un sacrificio económico y resignar las devoluciones de sueldo pactadas, premios atrasados, el salario de diciembre y las vacaciones pendientes, entre otros puntos”, afirman en el medio deportivo.

Lo anterior lleva a una discordia. Rueda quiere que le peguen la totalidad del dinero adeudado. En caso de que no exista acuerdo habrá orden para el técnico. Regresar a Chile y seguir como técnico de la selección austral. O que todo se desenrede para bien de la Federación Colombiana de Fútbol, que tiene a Reinaldo como su principal opción al frente de la Selección.