Le salieron caras las declaraciones al ‘Cucho’ Hernández

El jugador colombiano protestó en medios por la actuación del arbitraje en el juego entre Getafe y Granada en La Liga y le abrieron expediente.

Hace unas semanas, el delantero colombiano Juan Camilo Hernández, fue protagonista en los medios, luego de que criticara airadamente la actuación del equipo arbitral en el partido entre Getafe y Granada por la sexta fecha de La Liga, liderados por el central Jesús Gil Manzano. Ahora, se conoció que podría tener serios problemas, pues la organización le abrió expediente.

¿Qué podría pasar con el colombiano? Junto al club, tendrá que presentar sus declaraciones ante la La Liga dando su versión de los hechos para tratar de evitar una suspensión muy elevada, pues este tipo de reacciones son sancionables en el campeonato español, razón por la cual el técnico del FC Barcelona, Ronald Koeman también será investigado por algo similar en el clásico frente al Real Madrid, que fue en la misma fecha.

La polémica se dio luego que Gil Manzano decretara un penal del central Djené, quien con una barrida en el área, quitó el balón y luego derribó a su rival, una jugada totalmente legal pero que el árbitro y los encargados del VAR consideraron como una infracción y al final fue determinante en el marcador del partido que terminó por 1 – 0.

¿Qúe dijo el ‘Cucho’ Hernández en ese momento?

El delantero aprovechó el momento post-partido para hablar de frente del árbitro y sus decisiones, manifestando que no es algo que le guste hacer pero que lo vio como necesario después de esta derrota. “No fue penalti. Nunca me gusta meterme en polémicas arbitrales. Soy de los primeros que digo que su trabajo es difícil, pero se complican la vida solos. No hay ningún problema en tomarse dos minutos en ir a ver la jugada y ya está. Me parece de locos. Pero es lo que hay”.

“Sí me molesta que durante el partido el árbitro fue un poco irrespetuoso con nosotros, amenazándonos desde el primer minuto. Condiciona el partido, pero lo dejamos a un lado. Seguiré trabajando. Hay que mejorar esto del VAR, hay muchas polémicas, no me gusta meterme, pero toca decirlo. Él interpreta una cosa, piensa que es penalti, pero para eso tenemos el VAR, para que vaya y analice. Si hubiese ido, no habría pitado penalti“.

