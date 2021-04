¿La Selección Colombia presentará su lista de 50 jugadores?

Mitad de año es sinónimo de selecciones. Colombia por fin tendrá acción, tras varios meses de ausencia la Tricolor competirá en dos frentes. Uno de ellos, armado así por cuestiones de calendario y pandemia, es el doblete en las Eliminatorias.

Colombia deberá jugar contra Perú en Lima y Argentina, en el Metropolitano. Son las fechas 7 y 8 en junio, antes del inicio de la Copa América.

En cuanto a las jornadas 5 y 6, que para Colombia son frente a Brasil (local) y Paraguay (visitante), ya habrá tiempo para definir cuándo se jugarán entre septiembre, octubre y noviembre.

Por lo pronto, estos retos ocupan la atención desde ya. Conmebol ha sido insistente en pedirles a los seleccionadores que armen listados de hasta 50 jugadores, de cara a ambos retos deportivos.

En ese sentido, selecciones como Perú y Argentina se han puesto manos a la obra y aparecen dentro de las primeras en confirmar sus listados.

¿La Selección Colombia tendrá listado de 50 jugadores?

Así es. Debe enviarse por pate del cuerpo técnico liderado por el profesor Reinaldo Rueda y debe ser pronto.

Lo que no es obligatorio es hacerla pública. Esta decisión es a discreción de los mismos cuerpos técnicos de cada seleccionado, si quieren divulgarla o no. De momento, en la federación Colombiana de Fútbol no se ha dicho nada al respecto.