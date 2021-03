Frase de Iván René Valenciano en ESPN Nexo en referencia a la Selección Colombia y su próximo reto en la Eliminatoria Sudamericana rumbo a Catar 2022.

Ese está programado para el 26 y 30 de marzo. Son la quinta y sexta fecha en las que la Selección Colombia enfrentará a Brasil en Barranquilla y a Paraguay en Asunción. A pocos días de dichos compromisos, no está claro si las selecciones nacionales podrán contar en dichos compromisos con los futbolistas que actúan en Inglaterra. Eso debido a temas derivados de la pandemia en dicho país.

Si es que viajan a jugar los compromisos en territorio sudamericano, en su regreso a Inglaterra deberán estar aislados durante 10 días. Y esa situación parece inviable en este momento de la temporada en el que se definen varias cuestiones. Por eso la duda y la posibilidad de que la Selección Colombia juegue sin los futbolistas que tiene en la Primera y Segunda División de dicho país.

Ellos son, recordemos: James Rodríguez (Everton), Yerry Mina (Everton), Dávinson Sánchez (Tottenham), Jéfferson Lerma (AFC Bournemouth) y Steven Alzate (Brighton & Hove Albion). Todos han sido tenidos en cuenta por el DT Carlos Queiroz hasta este momento de la competencia. ¿También están en los planes de Reinaldo Rueda? A esta altura no puede confirmarse pero sí está claro que hay duda sobre su presencia.

Lo que dijo Iván René Valenciano de esa situación de la Selección Colombia

Fue tema de debate en el programa ya mencionado de ESPN. Y aunque en él no estuvo presente Iván René Valenciano, sí hizo llegar su opinión y fue leída al aire. Generó polémica por la forma en la que se refirió: “Que no se aplace la fecha. Hay jugadores para competir con Brasil. La Selección Colombia no pierde nada si no vienen los de Inglaterra”.