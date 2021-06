La queja de Alfaro: “Colombia aprovechó una falta que no es falta”

El DT de Ecuador se refirió a la jugada del gol de Edwin Cardona. Más allá de elogiar lo que hizo el jugador de Boca Juniors, Gustavo Alfaro se quejó por la decisión del árbitro en esa acción.

“Creo que Ecuador no merecía irse derrotado hoy, más allá de que el fútbol se gana con goles y no con merecimientos. La Selección Colombia aprovechó una pelota parada que nace, a mi entender, de una falta que no es falta”, fue lo que dijo el DT argentino que tiene la Selección de Ecuador sobre la acción en la que nació el gol del definitivo 1-0.

Esa fue una jugada que protagonizaron Jhegson Méndez y Juan Guillermo Cuadrado. ¿No fue falta? En la acción se da un cruce del ecuatoriano sobre el colombiano. No toca el balón y el hombre de la Juventus cae derribado. El árbitro Néstor Pitana no tuvo duda alguna. Enseguida la pitó y en el cobro se dio la jugada preparada que terminó en el gol de Edwin Cardona.

“Controlamos el primer tiempo, pero nos faltó sumar a los laterales al ataque para tener más gravitación. Tampoco habíamos podido dominarlo. En el segundo tiempo achicamos, insistimos y lo buscamos sin muchas llegadas. Falta terminar las jugadas y forzar a que las defensas salgan un poco más”, agregó Gustavo Alfaro.

El DT que también dirigió a Ecuador en el reciente 6-1 de la Eliminatoria, se lamentó porque bajo su mando el equipo ya suma 3 caídas consecutivas. “Estas derrotas son dolorosas pero son parte de una enseñanza, de una maduración que hay que tener. Lamentablemente el partido termina desembocando en eso, en una derrota en una Copa América donde es importante sumar”.

Lo que dijo Gustavo Alfaro sobre Edwin Cardona

“El gol es una distracción de pelota parada, en una jugada de esas que sólo Cardona puede levantar. No pudimos rechazarla y ellos aprovecharon para convertir el gol. Puede ser virtud de Colombia o distracción nuestra, pero es una jugada que definió. Hoy se tuvo más virtudes que defectos, contrario a lo que nos pasó con Perú; se mantuvo la concentración y pese a jugar en la cancha de Colombia, no padecimos mayores jugadas de riesgo”, expresó el técnico.