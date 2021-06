¡La peor de las noticias para James Rodríguez en el Everton!

Está a punto de confirmarse y en varios medios ingleses se da como un hecho. Rafa Benítez está muy cerca de dirigir al Everton.

Una noticia que tal vez no le siente bien al volante colombiano James Rodríguez, quien ya conoce al entrenador español porque lo tuvo en el Real Madrid. Benítez fue el reemplazo de Ancelotti y a decir verdad, con él comenzaron las dificultades del jugador colombiano.

Jugó poco con Benítez y tampoco tuvo tiempo de conocerlo a fondo porque el ciclo del español en la casa blanca duró apenas 4 meses, para luego ser relevado en el cargo por Zinedine Zidane. Una historia de desencuentros, suplencias y algunas afirmaciones públicas. En su momento, el técnico dijo que no tenía ningún tipo de problema con el volante.

“Quiero ver al mejor James cada domingo y miércoles, metiendo muchos goles. Estaría encantado si es así”, dijo en alguna oportunidad Benítez, cuando fue indagado acerca de la falta de continuidad que para esa altura de la campaña ya tenía James en el Real Madrid.

Es la primera opción, dicen en Sky Sports. Benítez ha tenido una buena experiencia en Inglaterra y en el Liverpool lo conocen muy bien. Aun así, los dirigentes de los Toffees omitieron ese pasado en la hoja de vida del técnico, quien también se ha sentado en el banquillo técnico del Newcastle y Chelsea.

Todo indica que pronto habrá una propuesta formal del Everton para el técnico, quien no tardaría mucho en pensarlo para dar el “acepto”.

BREAKING: Rafa Benitez is close to taking over as Everton manager following positive talks with the Goodison Park board.

Sky Sports News learned that the Spaniard was No 1 choice last night and has now been offered the job.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) June 16, 2021