La nueva respuesta de Reinaldo Rueda sobre James Rodríguez

Volvió a hablarse del tema en rueda de prensa. Otra vez al DT de la Selección Colombia le consultaron por la ausencia de James Rodríguez de cara a los duelos ante Perú y Argentina.

“Yo creo que sí se hablado bastante del tema James. Creo que en la rueda de prensa anterior quedó todo claro. Todo se dio por la protección a la integridad, de no abusar y de no usar al jugador”, respondió Reinaldo Rueda como primera medida a esa pregunta reiterada que se presenta luego de la convocatoria y posterior salida del futbolista de Everton.

▶: Juanfer Quintero: “No dividamos con el tema James Rodríguez y Reinaldo Rueda”

▶: “La Selección Colombia necesita a James cuando esté al 500%, al 100 no es suficiente”

▶: La fuerte comparación de Carlos Antonio Vélez entre James Rodríguez y Sergio Ramos

Cuando eso pasó, James Rodríguez emitió un comunicado a partir del cual el tema ha ido ganando polémica. Quizá por eso volvieron a mencionárselo al DT, quien no lo evadió y respondió con la convicción que siempre ha tenido al respecto: “Es claro que queremos tener a James hacia el futuro, lo queremos tener en plenitud de condiciones”. Punto.

El entrenador considera que en esta ocasión no está así. Por ende su salida de la convocatoria tanto de los duelos de la Eliminatoria como de la Copa América. Sencillamente el 10 esta vez no estará. Reinaldo Rueda pretende que tenga una recuperación plena y cuando eso pase volverá a tenerlo en cuenta. Ahora no es el momento porque él entiende que eso no se está cumpliendo.

Lo que ya había dicho Reinaldo Rueda de James Rodríguez

“(…). Los términos es muy difícil determinarlos, pero es no solamente es la cicatrización de una lesión reincidente en un mismo lugar, sino también la readaptación a la competencia, sobre todo de acuerdo a lo que es el informe que envía su club y la preparación para un torneo de la exigencia de Copa América, con intensidad de juegos continuos”, empezó diciendo Reinaldo Rueda respondiéndole a la prensa el domingo anterior.

Y concluyó: “Está muy claro: no nos podemos hacer daño ni hacerle daño a James o a la Selección. La Selección requiere al James del cual todos nos enamoramos, el que sedujo a toda Colombia y al que cuando vemos en toda su plenitud alabamos y potenciamos. Por eso le dije que la Selección lo necesita pero cuando esté al 500%. Ya sabemos que con el 100% no es suficiente para la Selección”.