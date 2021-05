La fuerte comparación de Carlos Antonio Vélez entre James Rodríguez y Sergio Ramos

Continúan las polémicas sobre la decisión del cuerpo técnico de la Selección Colombia de desconvocar a James Rodríguez y la reacción del futbolista. El periodista Carlos Antonio Vélez arremetió contra los jugadores y ahora, hizo una comparación entre el 10 de la Tricolor y el defensor de la Selección de España, Sergio Ramos, quien tampoco estará con su combinado en las Eliminatorias Europeas al Mundial de Catar 2022.

“Si encuentran alguna diferencia entre estas dos posiciones me avisan… Gracias!”, escribió el comunicador y adjuntó el comunicado del volante cucuteño junto con un par de trinos del jugador del Real Madrid, en los que lamenta no poder hacer parte de los partidos.

Y es que por un lado, el integrante del Everton FC escribió: “Con sorpresa recibo el comunicado del cuerpo técnico, manifestando no contar conmigo y deseándome una recuperación total. Recuperación que ya realicé y en la que he sacrificado mucho. Lo anterior me llena de profunda decepción, por lo que para mí significa jugar por mi país. No recibir la confianza de parte del cuerpo técnico rompe con todo y me genera un enorme dolor, ya que por la camiseta Colombia siempre he dejado hasta la vida”.

+ James Rodríguez, “decepcionado” con la Selección Colombia por su desconvocatoria

Y por el otro, el zaguero Merengue expresó: “Me duele no haber podido ayudar más a mi equipo y no defender a España pero, en este caso, es mejor descansar, recuperarse bien del todo y, el año que viene, volver como lo hemos hecho siempre. Duele no representar a tu país, pero hay que ser honesto y sincero. Le deseo a todos mis compañeros muchísima suerte y ojalá hagamos una gran Eurocopa. Animaré como uno más desde casa. ¡Un saludo grande a todos y siempre viva España y Hala Madrid”.