Julio Comesaña: “Luis Díaz está para en equipos de élite mundial”

Este viernes finaliza la participación de la Selección Colombia en la Copa América 2021 con la disputa del tercer lugar ante la Selección Perú, a las 7:00 de la noche en el estadio Nacional de Brasilia. La nueva era de Reinaldo Rueda dejó puntos por mejorar, pero también otros por elogiar. Luis Díaz es uno de esos últimos, pues fue de las figuras de la Tricolor en el torneo continental.

El extremo marcó dos golazos en el torneo, uno ante Brasil de media volea y otro frente a Argentina, gracias a su desequilibrio y gambeta. Es por eso que fue analizado por uno de los entrenadores que lo potenció en el fútbol colombiano, cuando apenas empezaba, Julio Comesaña.

“Luis ha crecido bastante y está en un momento muy bueno para dar un paso más arriba y para jugar en equipos de élite mundial“, dijo el director técnico uruguayo, durante una entrevista para el portal AS. Allí, sugirió algunos puntos para que el jugador de 24 años se fortalezca. “Lo que necesita es un poco más de sociedades, alguien más cerca para que pueda descargar y jugar en profundidad, así como la jugada del gol ante Argentina. A veces está muy solo y tiene que hacer un desgaste tremendo”, dijo el estratega que lo dirigió en el Junior FC.

Además, Comesaña lo conoce de cerca más allá de la parte deportiva. “Es una gran persona, es un muchacho callado, es muy generoso en el esfuerzo. Él los corre a todos, los choca, los marca, siempre está dispuesto a trabajar por el equipo y es un jugador desequilibrante y peligroso”, agregó.

Por eso, contó algunas anécdotas de cuando coincidieron en el Tiburón. “Cuando estuve en Junior siempre hacíamos entrenamientos con el Barranquilla y estábamos eligiendo jugadores para ascender al primer equipo. Estaba Arturo Reyes como asistente, quien conocía muy bien a Díaz. Algunos decían que le faltaban seis meses más, pero nosotros lo enfrentamos en la Copa Colombia y él nos agarró y nos dio una sacudida brava en el Metropolitano. Dulio Miranda me dijo que estaba listo y lo pusimos a debutar contra Cerro Porteño. En Junior jugó como si llevara toda la vida. Después aprendió cosas, se entendió muy bien con Teo y con Cantillo”, reveló.

Por eso, con toda la evolución que ha tenido, lo ve en un grande. “Para que se pueda decir que es figura mundial, tendría que demostrarlo en la élite mundial y no ha estado. Él está en un paso intermedio, el fútbol portugués es un fútbol agradable, pero no es tan bravo como el de Inglaterra o Alemania, que son países que generan otro tipo de dificultades que tendría que adaptarse, pero creo que Luis está listo para un reto de esa naturaleza. Si uno ve a Vinicius en el Real Madrid, que hace jugadas que nunca las termina, entonces por qué no puede jugar Luis Díaz allá. Trato de mirar e imaginarlo en un equipo de esos que tienen a jugadores como Modric, Kroos, que lo pondrían a jugar para sacarle provecho. Es un paso que tendría que dar, después tiene que demostrar si es capaz o no, pero confío en que sí sea capaz”, apuntó.

Y al final, le envió un consejo. “Lo único que le diría es que no cambie, que siga aprendiendo, que siga siendo un buen ser humano y entendiendo que tiene para seguir evolucionando, que disfrute lo que hace porque lo merece él y su familia. Que sepa qué es muy bueno y que puede ser mejor todavía, pero lo más importante es que siga siendo la gran persona que es“, concluyó.