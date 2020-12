Jugadores de Chile, molestos con Reinaldo Rueda por negociar con la Selección Colombia

Cada día que pasa son más los detalles que involucran a Reinaldo Rueda fuera de la Selección de Chile y así poder negociar con la delegación de su país, Colombia.

Han sido días de conversaciones, de acercamientos, rumores y supuestos que dan la salida de Reinaldo Rueda de Chile para que pueda negociar libremente con la Selección Colombia, equipo que busca suplir el cargo que dejó Carlos Queiroz.

+ Diciembre, mes de las lesiones para James Rodríguez

+ Reinaldo Rueda ya se habría despedido de los referentes de Chile, empezando por Arturo Vidal

Cabe recordar que ‘ La Tercera’, medio importante chileno, ha llevado a cabo todo el proceso de cómo se va dando la salida del estratega colombiano del país austral y ha compartido detalles de lo que tendría que pagar la FCF para hacerse con los servicios de Rueda.

Todo está encaminado para que se de su llegada a Colombia; ahora, se conoció por parte de Gol Caracol y versiones del diario ‘Mercurio’, que en caso de no finiquitar su vinculación con la Tricolor, no habría marcha atrás y en Chile no sería una opción por las molestias que causarían su conversaciones con la FCF mientras seguía siendo técnico de Chile.

Además, según Javier Hernández Bonnet, en su programa ‘Blog Deportivo’ añadió que “desde el momento que Rueda aceptó una conversación con Colombia, cerró todo vínculo con los jugadores de Chile. Está corriendo un riesgo muy grande porque ya no tiene oportunidad para dar reversa”.

Así las cosas, se espera que Rueda pueda finiquitar su desvinculación con la ANFP en los mejores términos y así quede libre para arreglar su llegada a la selección nacional, teniendo en cuenta que en el país austral no volvería a ser recibido ante su renuncia, en especial por lo jugadores quienes fueron lo que más apoyaron su gestión por encima de las directivas.