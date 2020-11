¿¡Actuó o qué le pasó a Juan Guillermo Cuadrado!?

En el partido de Juventus ante la Lazio (1-1), Juan Guillermo Cuadrado fue protagonista por su asistencia para el gol de Cristiano Ronaldo y también por una aparente simulación que no pasó inadvertida en redes sociales.

En una jugada en la que se acercó a Luis Alberto, el 10 de la Lazio, para intentar quitarle el balón, Juan Guillermo Cuadrado cayó desplomado en el piso tomándose la cara, aparentando haber recibido un golpe en el rostro. La imagen de la transmisión de TV muestra que no hubo tal contacto.

¿Entonces qué pasó? Nada, absolutamente nada. El partido continuó y no hubo llamado de atención para ninguno de los dos. El árbitro consideró que no hubo infracción y tampoco que el futbolista colombiano recibiera algún tipo de castigo. En la cancha se quedó en un simple llamado de atención, pero no pasó lo mismo en redes sociales.

La imagen se viralizó. ¿Qué le pasó a Cuadrado? Varios hinchas de la Lazio y el Inter han criticado al futbolista de la Selección Colombia y a la Juventus como tal, pues en otra acción del segundo tiempo se dio otro intento de engañar al árbitro de parte de Paulo Dybala. Tal como se vio con el colombiano, fue una simulación más.

Algunos de los trinos por la simulacoón de Juan Guillermo Cuadrado

Tabla de posiciones de la Serie A 2020-21