Juan Guillermo Cuadrado confesó cómo fueron sus días con COVID-19

Juan Guillermo Cuadrado participó de un espacio con la Juventus FC en la que contó algunos detalles de su vida, así como opiniones sobre su presente futbolístico y con el club.

Allí surgió un tema que ha golpeado notablemente al planeta y el fútbol no ha sido ajeno: el COVID-19, con el cual Neco salió contagiado el pasado mes de enero y tuvo que cumplir con el debido aislamiento.

El extremo de la Selección Colombia confesó que aunque no atravesó por ninguna complicación, se le hizo complicado vivirlo. “Cuando me enteré de que era positivo para COVID-19, estaba muy tranquilo. Estaba asintomático y podía hacer muchas cosas. Fue difícil porque ver jugar a mis compañeros es complejo, más porque no podía ayudarlos”, indicó.

Es por eso que se enfocó en una recuperación. “Durante ese tiempo descansé física y espiritualmente, pero siempre con la posibilidad de entrenar, de mantenerme”, apuntó.

Sin embargo, trató de encontrarle el lado favorable a lo que le tocó pasar. “Es un momento especial para muchas personas. Es difícil lo que pasa, pero como nosotros como futbolistas pasamos mucho tiempo por fuera, pues llegué a conocer mejor a mi familia y a mis hijos”, agregó.