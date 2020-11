El adiós a jugar en la B para Juan Fernando Quintero

Hasta última hora se tuvo tal posibilidad. Ya con Juan Fernando Quintero en territorio chino, Shenzhen FC (el equipo que llegó a un acuerdo con River Plate para ficharlo), estuvo jugando por evitar el descenso. ¡Jugó la promoción!

Mientras Juan Fernando Quintero cumple con la cuarentena obligatoria en China, dicha escuadra disputó un par de compromisos vitales para mantenerse en Primera División. Ganó uno y este lunes empató el otro. Así que se mantiene en la Liga y por eso Juanfer podrá jugar en la Primera División del fútbol de ese país.

El entrenador Jordi Cruyff pudo mantener la categoría de su plantel, tras haber derrotado al Shijiazhuang Ever Bright en una serie de ida y vuelta con marcadores de 1-0 y 2-2. En el juego de ida lo ganó por 1-0 con gol al minuto 90+3. El de vuelta lo empató 2-2 con un autogol a los 80. En dicho juego el que abrió el marcador fue el otro colombiano del plantel: Hárold Preciado.

El técnico hispano-holandés asumió la dirección sabiendo la difícil situación del club. Es por eso que el ex River Plate se convierte en una esperanza para la mejoría del grupo. Por su parte Juan Fernando Quintero podrá estar tranquilo pues no tendrá que jugar en la B y espera actuar con el conjunto chino en enero de 2021, después que se cerraran las transferencias internacionales, el pasado 30 de septiembre. Con el cuadro Millonario aún no está cerrado el negocio, pero desde allí esperan recibir entre 8 y 10 millones de dólares en los próximos días.

El partido en el que Shenzhen FC mantuvo la categoría

La temporada de Hárold Preciado con Shenzhen FC

El goleador de Deportivo Cali y el fútbol colombiano en el 2015 está en dicha escuadra desde 2017. Allí logró el ascenso en su segundo año en el que anotó 23 goles en 30 partidos. Desde 2019 compite en Primera División. Y en el año en curso, con una campaña muy irregular de toda la escuadra que los llevó a cambiar de entrenador en tiempo clave, se destacó.

Hárold Preciado terminó aportando 4 goles en 18 partidos de la campaña. Uno de ellos fue el de este lunes en la promoción. Así se garantizó un año más en la Primera División en la que ahora podrá jugar junto a Juan Fernando Quintero.