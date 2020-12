Jorge Luis Pinto habló sobre su posible regreso a la Selección

Jorge Luis Pinto es uno de los mencionados para asumir la dirección técnica de la Selección Colombia, lugar ya conocido para él. Pasó por el banquillo Tricolor entre 2007 y 2008. En conversación con el diario Marca, entregó sus impresiones del tema.

“Hay que mirar qué piensan los directivos. Yo agradezco a quienes ponen mi nombre sobre el tapete para ser candidato. Esperaremos a ver cuál es la decisión de los directivos. Yo pienso que ellos tienen el mando, ellos nos conocen a todos los que de alguna manera estamos ahí como candidatos. Esperaré, no tengo otra alternativa”, expresó el santandereano.

▶: Selección Colombia, Jackson Martínez y los otros mundialistas del 2014 que se retiraron

▶: Reinaldo Rueda, cada vez más cerca de la Selección Colombia

▶: ¿Salió el Bolillo Gómez de la lista de candidatos a DT de la Selección Colombia?

Actualmente Jorge Luis Pinto se encuentra cerrando su capítulo en la Selección de Emiratos Árabes. “Yo todavía estoy en Dubái. Arreglando mis cosas: entregando vivienda, lo que corresponde a la liquidación y armando el viaje en unos días de regreso a Colombia”, dijo.

El entrenador opinó acerca del fichaje de foráneos en ese rol. “En primera instancia, siento que los colombianos deben tener una preferencia, ya que conocen el medio. Los que estamos sonando tenemos experiencia en la Eliminatoria Sudamericana que no es fácil. Hay que conocer muchos tópicos y aspectos. De los extranjeros, el único que tal vez conoce un poco a los jugadores y el modelo de competencia es José Pékerman. Ya les corresponde a los directivos evaluar y determinar quién puede ser la persona idónea para que dirija”, apuntó.

Y defendió su forma de ser, la cual ha sido muy criticada. “Yo no sé si en un líder esté mal que tenga carácter. Yo no sé de dónde han sacado esa interpretación. Yo sé manejar el grupo, sé manejar las cosas, sé dónde estoy parado. Yo no sé de dónde han sacado eso, no lo puedo entender. Además que los periodistas no han estado conmigo ni nada. No sé de dónde pueden sacar una cosa de esas. Y no sabía que era malo para un líder tener carácter”, concluyó.

Carlos Queiroz dejó el país en los últimos días y ahora la Federación Colombiana de Fútbol está en la búsqueda de su reemplazo. ¿Tendrá Jorge Luis Pinto una opción tan cercana del volver a entrenar a la Selección Colombia?

La última rueda de prensa de Carlos Queiroz con la Selección Colombia (DAZN)