Jorge Bermúdez: “James Rodríguez no está en la élite mundial”

El periodista deportivo, Jorge Bermúdez, regresó a los medios de comunicación y no dio espera para hablar de James Rodríguez, su nivel con Everton y la Selección Colombia.

No completa una semana en su nuevo trabajo y Jorge El ‘patrón’ Bermúdez empezó a abordar diferentes temas de una forma crítica. En el programa ‘Nexo’, ESPN, el periodista criticó el presente James Rodríguez, más allá de su notoria mejoría en el último tiempo bajo la dirección técnica de Carlo Ancelotti.

“Con todo el respeto lo digo, James es un buen futbolista, pero no está en la élite de los jugadores del mundo. ¿Quién está hoy por hoy dentro de ella? Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kevin de Bruyne” y agregó que en la Selección Colombia “James es titular porque no hay otro mejor que él, pero no hace lo que los jugadores de élite sí hacen; recorrer 30 y 40 metros los 90 minutos”.

Asimismo, el comunicador se refirió a los problemas defensivos que tiene le ’10’ colombiano y que ha causado un cambio táctico en el Everton.“Ahora hay que negociar y eso lo ha hecho Ancelotti. Ancelotti yo me acuerdo que una vez dejó el 4-4-1-1, para hacer un 4-3-2-1 para que a James Rodríguez, cuando tuviera que regresar, si no regresaba, estuviera Doucouré más cerca de la banda y tapara un hueco y le diera una mano al lateral”.

Y siguió diciendo que “a Coleman, lo cogían y lo volvían ropa de trabajo, porque James no regresaba. Entonces, de una u otra forma el técnico le ha dado soluciones a James, pero él también se tiene que ayudar y decir: bueno, aquí el técnico me ayuda, pero yo también, le voy a dar una mano”.

Sin embargo, no todo fue crítica por parte del ‘Patrón’, quien admitió la calidad de James Rodríguez en su pie izquierdo. “El talento lo soluciona. James, en una pelota parada, te pone un buen balón, cabecea Yerry Mina y ganas un partido. Tiene calidad, eso también es necesario en el juego. En el juego es necesario regresar a darle una mano al lateral, pero también poner una poner una bola”, concluyó.