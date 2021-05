Jhon Lucumí, borrado en la Selección, es buscado por un grande de España

El defensa central no fue considerado por Reinaldo Rueda para las próximas jornadas de eliminatorias con la Selección Colombia.

Una de las grandes sorpresas que se vio en la convocatoria de Reinaldo Rueda fue que un jugador como Jhon Jáner Lucumí, quien venía sumando llamados, esta vez no estuvo en consideración, llevando por primera vez a su compañero de zaga, Carlos Cuesta. Sin embargo, el central surgido en las categorías de formación del Deportivo Cali es uno de los colombianos con más mercado en el fútbol internacional.

Según se pudo conocer, el defensor de 21 años está siendo buscado por el Sevilla, uno de los históricos del fútbol español. Lo que llama principalmente la atención de este jugador es su perfil zurdo, debido a que en Europa hay ausencia de centrales que cumplan con esta condición. Lo que se habla es que el interés viene desde la temporada pasada.

En la temporada, Lucumí ha sido absoluto protagonista en su equipo, pues en 28 partidos de liga que se han jugado, ha estado presente en 36, siendo titular en 34 de ellos. Ha jugado casi en la misma cantidad de juegos que Cuesta y Daniel Muñoz, por lo que es de extrañarse que Rueda no lo haya considerado, pero esta no convocatoria no impediría que se logre la trasferencia.

Desde hace un buen tiempo Sevilla sigue de cerca a este jugador y lo más probable es que su paso por el fútbol belga esté llegando a su final. En su momento, Lucumí explicó que sería un gran paso para su carrera. “Me mandaron la noticia de un interés del Sevilla por mí, pero aún mi representante no me ha dicho nada, sería un paso muy importante si se concreta. Aún tengo 2 años más de contrato con el Genk“, aseguró en diálogo con Deportes Sin Tapujos.