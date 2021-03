Jhon Córdoba: “Siempre es un privilegio estar en la Selección”

El atacante del Hertha Berlín, Jhon Córdoba, habló en entrevista con AS y dejó ver la ilusión que tiene de volver a vestir la camiseta de la Selección Colombia.

Jhon Córdoba, de 27 años, arribó a Alemania desde la temporada 2015/2016 al Mainz 05. A partir de ahí, sus destacadas actuaciones hicieron que llegara al Colonia, equipo en el cual jugó un total de 111 partidos y convirtió 56 goles.

Estos números lo fueron consolidando en la Bundesliga, dándole la oportunidad de tener otra experiencia con otro equipo de Alemania. Fue así como llegó al Hertha Berlín en el 2020.

Su deseo de regresar a una convocatoria

“Siempre es un sueño. Las lesiones me han atrasado un poco, pero lo importante es que cada vez que he vuelto lo he hecho bien y he demostrado que tengo para estar en la Selección. Trabajo para hacerlo bien en mi equipo y después esperar ese llamado. Espero estar ahí”, señaló el atacante.

Frente al nuevo cuerpo técnico en cabeza de Reinaldo Rueda, lo elogió diciendo que es un buen entrenador y que espera que todo ese conocimiento que tiene lo pueda aportar a la Selección.

Además, contó sobre un posible contacto con Rueda: “Todavía no he tenido contacto con él, estuve hace un mes lesionado, eso quizás fue un motivo para no tener el contacto, pero sí estuvieron muy pendientes de mí. Han preguntado, pendientes de mi recuperación”.

Pero no solo habló de Selección. Le preguntaron con cuál de estos dos delanteros se quedaba ¿Lewandowski o Halland?: “En el que uno más se fija es en Lewandowski. Ha marcado una historia en Alemania, es un jugador que es referente para todos aquí. Y Halland no se queda atrás porque ha venido y ha demostrado en poco tiempo que tiene las condiciones para marcar muchos goles. Los dos son muy buenos jugadores”, señaló el atacante.

Admira al Tigre Falcao

“Es un goleador nato, huele el gol, sabe dónde tiene que estar, tiene los movimientos marcados y uno como delantero siempre tiene que fijarse en jugadores como él porque se aprende mucho”, finalizó diciendo Jhon Córdoba.

Su equipo está en la posición 16 de la Bundesliga con 21 puntos. El próximo partido del Hertha Berlín será este domingo frente al Bayer Leverkusen.