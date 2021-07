Jhon Córdoba: “Estuve 6 años en Alemania y no me llamaron de Selección Colombia”

Jhon Córdoba tuvo un drástico cambio de equipo en el fútbol europeo; pasó del Hertha Berlín de Alemania al Krasnodar, de Rusia.

Desde el 2015, el delantero colombiano, de 28 años de edad, militó en la Bundesliga, la cual dejó por su nuevo reto: La Premier League de Rusia. Sobre este nuevo paso y la posibilidad de Selección Colombia habló Córdoba para el Var Caracol, quien sueña con vestir la Tricolor a pesar de llegar al balompié ruso.

“En Alemania tuve una adaptación muy buena, duré seis años, pero se me presentó esta posibilidad. Este es un club que tiene aspiraciones grandes, normalmente aspira a competiciones europeas(…) La decisión también la tomé pensando mucho en mi familia y en el proyecto que me estaban proponiendo, es un gran club, representativo en Rusia”, dijo Córdoba sobre el FC Krasnodar, al que se sumó hace cinco días”, inició.

Y agregó que “en Alemania jugaba siempre. La temporada anterior fue poco por la lesión, pero siempre estuve en el radar. Al lesionarme y no estar disponible, le dieron la oportunidad a otras personas”.

“La convocatoria no llegó como la esperaba, pero acá he venido a seguir siendo protagonista y a esperar ese llamado. No he tenido contacto con nadie de la Selección y espero que llegue, si no yo sigo trabajando en mi equipo, como lo he hecho en los anteriores”, siguió.