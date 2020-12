Jesurún habla del futuro de la Selección Colombia: Pékerman, salida de Queiroz y “pasó algo extraño”

Ramón Jesurún, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, atendió una entrevista en LA FM el día después de la salida de Carlos Queiroz de la Selección Colombia. Explicó los motivos de la decisión y habló del trabajo que empezarán a partir de la misma.

“Este es un tema que es doloroso en el mundo del fútbol y que desafortunadamente se produjo. Debo destacar que Carlos Queiroz es un profesional con una bastísima experiencia internacional. Él llegó con el anhelo de cambiar cosas en el fútbol y creo que acá ocurrió una crisis de resultados que conllevó a que, de mutuo acuerdo, diera un paso al costado”, empezó diciendo el presidente sobre la decisión de la salida del entrenador.

Lo que dice públicamente Ramón Jesurún es que el alejamiento de Carlos Queiroz de la Selección Colombia es producto de una crisis de resultados. Niega rotundamente algún otro tipo de situaciones con los jugadores o incidentes que no tienen que ver con lo netamente futbolístico, reflejado en el 0-3 ante Uruguay y el 6-1 con Ecuador.

“Jamás hubo incidentes en los vestuarios. Todo lo que hubo fueron rumores que no eran ciertos. La situación con el técnico fue con base a las derrotas de los anteriores partidos”, insistió el máximo directivo de la Federación Colombiana de Fútbol. Él niega las informaciones periodísticas que, por ejemplo, dio Javier Hernández Bonnet en referencia a discusiones entre James Rodríguez y Luis Fernando Muriel.

“Pasó algo para mi juicio muy extraño. Nosotros arrancamos la Eliminatoria bien y tres semanas después el equipo se cae futbolísticamente. Los resultados fueron muy abultados”, dijo. Y pese a esa postura, afirmó que “aquí no habrá ninguna investigación porque no lo amerita”. Lo extraño, apunta, está relacionado con lo futbolístico.

¿Qué viene ahora para la Selección Colombia? Responde Ramón Jesurún

“Lo ideal es no salir corriendo. Hay que hacerlo rápido pero sin prisa. Lo ideal es ojalá arrancar el próximo año con técnico”, fue lo primero que dijo al respecto. Para eso quedan poco más de 30 días. La búsqueda del reemplazante de Carlos Queiroz ya estaría en marcha y dentro de los rumores que circulan en la prensa, se menciona una posibilidad con José Pékerman.

Ramón Jesurún dijo: “¿Pékerman? No es cierto, no he hablado con ningún técnico. Haremos todos los intentos para buscar lo mejor dentro de lo que está disponible. No voy a dar nombres, pero hoy mismo empezaremos las llamadas”, dijo. Por ahora solo respondió sobre José Néstor debido a la pregunta directa que se le hizo. Los demás candidatos se manejan de forma interna solamente.

Lo que sí dijo posteriormente en diálogo en Blu Radio fue: “Lo ideal es un técnico colombiano. Lo primero era definir la continuidad del profesor Queiroz. Me encantaría un técnico colombiano, pero cualquier posibilidad puede ser estudiada”.

La última rueda de prensa de Carlos Queiroz con la Selección Colombia (DAZN)