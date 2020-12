Jesurún: del “me encantaría técnico colombiano” a los casos de Pékerman y Reinaldo Rueda

Carlos Queiroz ya salió de la Selección Colombia. Hubo arreglo y “un acuerdo muy amigable” para su partida, según informó Ramón Jesurún en medios de comunicación. ¿Qué viene ahora?

En los diversos diálogos que sostuvo con la prensa el día después de la confirmación de la salida de Carlos Queiroz, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol evitó dar nombres pero sí habló de las posibilidades que empiezan a estudiar para nombrar al nuevo entrenador de la Tricolor.

“Lo primero era definir la continuidad o no de Queiroz y ahora comenzar a trabajar qué es lo más conveniente para el fútbol colombiano, sea colombiano o extranjero. A mí me encantaría un técnico colombiano, pero no podemos cerrarle las puertas a otro (…). Sí es una posibilidad que el nuevo técnico sea un colombiano, no podemos cerrarnos a la banda en esta época, que tiene que ser de un lugar u otro. Lo ideal sería ese, pero no nos cerramos a explorar otras posibilidades”, respondió Ramón Jesurún en Blu Radio.

Y agregó, sobre el tiempo que piensan tomarse para decidir (la Selección Colombia vuelve a jugar en marzo), lo siguiente: “Hay que estudiar en los próximos días. No es una época fácil. Ojalá podamos hacerlo en diciembre. Hay que ser rápidos pero no con tanta prisa. Y cuando logremos acertar, encontrar la persona que pueda redireccionar nuestro proyecto (…). No hay absolutamente veto para nadie. Cualquier persona hoy que tenga la calidad es apto para ser estudiado por la Federación Colombiana de Fútbol”.

Casos José Pékerman y Reinaldo Rueda. ¿Tienen posibilidades de volver a la Selección Colombia?

Fue otro tema de consulta para Ramón Jesurún. Sus respuestas sobre cada uno de ellos fueron:

–“¿José Pékerman? En el Comité Ejecutivo no nos cerramos a nada. Necesitamos ayuda divina para poder acertar. Nosotros a él no lo sacamos, eso no es cierto, Pékerman renunció”. También confirmó que no ha hablado con él ni algún otro técnico.

-“Mientras que Reinaldo Rueda tenga un contrato con la selección chilena nos veremos obligados a mirar otras opciones”. Vale recordar que tras la cuarta jornada de la Eliminatoria, la ANFP publicó una imagen del DT en la que escribió: “Directorio de la ANFP se reúne con Reinaldo Rueda para planificar próxima Fecha FIFA”.

La última rueda de prensa de Carlos Queiroz con la Selección Colombia (DAZN)