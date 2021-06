Jéfferson Lerma modo Suárez: sancionado en Inglaterra por morder un rival

El volante de la Selección Colombia fue sancionado por la FA y esperan por su regreso a territorio inglés para que pueda cumplir.

Luego de que el volante colombiano, Jéfferson Lerma, se uniera a la concentración de la Selección Colombia de Reinaldo Rueda, desde Inglaterra le hicieron saber que tendrá que pagar una fuerte sanción por haber mordido a un rival. Serán 6 fechas de suspensión y una multa 40.000 libras esterlinas para este jugador del Bournemouth.

De acuerdo a lo indicado en los reportes, el ex Huila mordió al jugador Josh Windass del Sheffield Wednesday el pasado 3 de noviembre en el minuto 83 de partido. Si bien el volante negó los hechos ocurridos en ese juego, finalmente la federación inglesa decidió ponerle la delicada sanción que deberá pagar en la próxima temporada.

Desde el Bournemouth pidieron a la FA que se muestren las pruebas con las que se sancionó al jugador, pues alegan el video de la trasmisión del juego y que es de público conocimiento no es concluyente y que no hay evidencia fotográfica de que Lerma mordiera a Windass, por lo que mientras el jugador está con la Selección Colombia, en su club esperan borrarle la sanción de 6 fechas.

AFC Bournemouth's Jefferson Lerma has been banned for six matches and handed a £40,000 fine by the FA for allegedly biting Sheffield Wednesday forward Josh Windass in November.#AFCB | #SWFC

