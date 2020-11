Javier Hernández Bonnet se mantiene sobre el tema James

El periodista y director de Gol Caracol asegura que tiene las pruebas para desmentir lo dicho en el comunicado de James Rodríguez sobre las supuestas agresiones entre los integrantes de la Selección Colombia.

Luego de las dos goleadas a la Selección Colombia en sus más recientes partidos por eliminatorias, en la prensa colombiana se filtró lo que habría sido una pelea entre los integrantes del plantel, siendo James Rodríguez el principal protagonista de este lío, quien junto a la Federación Colombiana de Fútbol, emitieron comunicados desmintiendo estos rumores en los medios.

Sin embargo, Javier Hernández Bonnet, quien es una de las principales fuentes en el país sobre temas de Selección y el que reveló los conflictos internos del equipo, asegura que tiene con qué defender lo dicho y que se ha replicado en diferentes portales de noticias, siendo consecuente con el apartado del comunicado de James donde dice que tomará acciones legales por lo sucedido.

“Tendrá que demostrar ante la realidad, demostrar que eso no existió porque hay testimonios muy serios que guardamos frente a una noticia tan delicada“, dijo inicialmente sobre el jugador. “Está en todo su derecho de hacer cualquier reclamación, sea de tipo personal, amistosa o jurídica. Nosotros tenemos toda la posibilidad de responder por lo que decimos a través de las fuentes y, si se va el asunto mas allá, de las evidencias testimoniales que se dan dentro del mismo grupo de jugadores de la Selección Colombia”.

Además, también reclamó sobre la actitud de la Federación Colombiana de Fútbol sobre el no salir a aclarar los hechos. “Son tres personas de adentro de la Federación. Los testimonios están en chat, yo los tengo en chat. No tengo ningún inconveniente, no tengo ningún problema. La Federación sabe que sí es cierto. Eran los primeros que tenían que salir a decir que no es verdad, ¿por qué no salieron?”.

Este escándalo ha llegado a tal punto, que incluso terminaría en la destitución del técnico Carlos Queiroz. Por ahora, resta esperar por si efectivamente hay alguna demanda en contra del periodista y en caso de que no pueda demostrar ante la justicia lo que ha relatado, lo primero que tendrá que hacer será retractarse, por lo que si no pasa esto, todo lo dicho en las últimas horas sobre los jugadores, resultaría ser cierto.