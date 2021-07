Jaminton Campaz: “En la Selección aprendí mucho. Algo diferente a lo que uno vive en un club”

Hace algunas semanas que terminó la Copa América 2021 y de ella quedaron muchos análisis con respecto a la Selección Colombia, que consiguió el tercer lugar bajo las órdenes de Reinaldo Rueda, el cual sorteó algunas críticas por su convocatoria en la que no incluyó a James Rodríguez, pero fue aplaudido por llamar a jóvenes promesas del fútbol colombiano.

Es el caso de Jaminton Campaz, integrante del Deportes Tolima, el cual recibió su primer acercamiento a la Tricolor y contó algunos detalles de la experiencia vivida en el torneo continental. “La concentración con el grupo fue hermosa, muy importante, una experiencia que la verdad estaba feliz porque era mi primera convocatoria y al ser tan larga la pasé bien, con grandes compañeros y un excelente grupo como jugadores y como seres humanos. Feliz porque dio cosas muy importantes y la Copa América es un torneo muy bravo, pero fue bueno para lo que se viene, que son las Eliminatorias”, dijo en entrevista para Gol Caracol.

El mediocampista no tuvo muchas oportunidades en el certamen, pero sabe que tiene que ver con su poca trayectoria y que será un proceso. “El profe me decía que tranquilo, que él me llamó por mis condiciones, porque sabe de mis condiciones como jugador. La verdad yo entiendo lo de los pocos minutos, porque así iniciamos todos, eso es como cuando uno viene de la Sub-20, hay que ganarse la confianza del director técnico y luego de eso va uno para arriba. Con el profe muy contento, me habló mucho, hizo lo mejor para el grupo y uno siempre entiende cómo son las cosas y cómo se manejan. Siempre positivo para el grupo, un jugador quiere ir a jugar, pero hay que hacer la fila y uno entiende eso, lo poquito que jugué lo disfruté mucho. La experiencia con mayores me hace feliz, porque es representar a tu país”, indicó.

