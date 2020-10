James Rodríguez y Yerry Mina, titulares en Everton vs. Liverpool

Por la fecha 5 de la Premier League, derbi. Everton vs. Liverpool. James Rodríguez y Yerry Mina aparecen en la formación titular.

Los dos jugadores colombianos finalmente fueron confirmados en la alineación principal del Everton, luego de los viajes que tuvieron por sus convocatorias a la Selección Colombia. Son indispensables para el DT de los Toffees, Carlo Ancelotti.

En una de las mejores campañas de inicio que ha tenido en el último tiempo, el Everton se presenta al Derbi de Merseyside, con la misión de frenar una larga racha de clásicos sin victorias. La última, en el 2010 por 2 – 0.

Así mismo, 7 de los 8 juegos más recientes con Everton en condición de local tuvieron tendencia al empate. Hay una serie a favor de 22 juegos sin perder por parte del Liverpool frente a su clásico rival y de 4 derbis seguidos como visitante por todas las competiciones, con su portería en cero.

James Rodríguez se alista para un clásico más en su carrera deportiva, que ya lo ha tenido presente en otros compromisos de gran envergadura como el Bayern vs. Borussia Dortmund, Real Madrid vs. Barcelona, Porto vs Benfica, Mónaco vs. Niza y hasta en Argentina supo lo que es jugar un Banfield vs. Lanús.

Para Yerry Mina, este es el cuarto derbi de Meryserside que afronta. Los tres anteriores arrojaron victorias del Liverpol: 5 – 2 y 1 – 0 por Premier League; en FA Cup también ganaron los Reds 1 – 0. Todos los clásicos jugados por el zaguero colombiano hasta ahora fueron en Anfield.

El Everton vs. Liverpool, primero de la temporada 2020/2021 de la Premier League, se disputa este sábado 17 de octubre a partir de las 6:30 a.m., hora colombiana. Tiene señal de televisión a través de ESPN.

Formación titular del Everton contra Liverpool