El futbolista de la Selección Colombia está destacándose en el concepto de las pre asistencias “pre-assists”. James Rodríguez logró un par en el reciente triunfo de Everton y así está consolidado como el hombre que más tiene en la temporada.

Los dirigidos por Carlo Ancelotti derrotaron a Fulham el pasado fin de semana. Fue por 2-3 con 74 minutos de James Rodríguez en cancha. Esta vez los goles fueron de Dominic Calvert-Lewin (2) y Abdoulaye Doucouré. En dos de esos tantos las asistencias fueron del francés Lucas Digne.

En ambos casos hubo participación de James. Los pases previos a Digne fueron suyos. Eso es lo que se conoce como pre asistencia (el pase anterior a la asistencia). Con ese par en el compromiso ante Fulham, el colombiano llegó a 6 en la campaña. ¡Ningún otro futbolista de la Premier League actual tiene tal cifra!

Así lo destacó la cuenta británica de ESPN: “James Rodríguez lleva seis ‘preasistencias’ en la Premier League esta temporada, más que cualquier otro jugador de la competición”. De tal forma se destaca el hombre de la Selección Colombia que fue uno de los fichajes más importantes de la liga inglesa para la temporada en curso.

