James Rodríguez y su futuro con la Selección Colombia: “Yo no tengo que demostrar nada”

James Rodríguez, mientras está con Everton en la Florida Cup, habló para la plataforma del equipo inglés en Latinoamérica y tocó el tema Selección Colombia.

El jugador del Everton fue desconvocado de la Selección Colombia para las Eliminatorias y Copa América por “problemas físicos”, tal y como lo manifestó la Federación Colombiana de Fútbol a través de un comunicado oficial.

Esto repercutió en una polémica durante varios meses, pues el mismo James Rodríguez ha manifestado su inconformismo por esta decisión; según él, estaba en óptimas condiciones físicas para jugar la Copa América. Esto no fue así y tendrá que esperar hasta las convocatorias de septiembre.

Ahora, este viernes, en entrevista que le concedió a Everton FC en español, habló sobre su futuro con la Selección Colombia y dejó claro que no está segura su continuidad en la Tricolor. “Se están pensando algunas cosas a nivel personal”.

“No tengo que demostrar nada a nadie. Gracias a Dios lo que he hecho lo he hecho bien. Solo tengo que entrar al campo a divertirme, a hacer las cosas bien. Esperemos que pasa en el tema Selección Colombia; se están pensando algunas cosas a nivel personal. entonces esperemos qué va a pasar en el futuro”.

Y agregó que “siempre pienso que hay que estar bien para que la Selección pueda estar bien y si me toca estar desde afuera y poderles dar mucho ánimo y fuerza para que estén bien y puedan ir a una Copa Mundo, lo haré. Si me toca afuera, no lo sé, hay que hacer las cosas bien”.

Video completo: Declaraciones de James Rodríguez sobre su futuro con la Selección Colombia