Getty + OneFotball

James Rodríguez se perderá su cuarto partido consecutivo con el Everton tras n recuperarse de una molestia muscular que sufrió ante el Burnley por la Premier.

Siguen las malas noticias para el entorno de James Rodríguez y se confricó que no estará este miercoles 23 de diciembre ante Manchester United por los cuartos de final de la Carabao Cup, certamen que nunca han ganado los Toffees’.

+ Lo que el Arsenal envidia del Everton y James Rodríguez

+ Ancelotti pone a Richarlison como el referente del equipo

+ Carabao Cup: ¿Qué es y cómo le ha ido a Everton?

La noticia sobre la ausencia del colombiano la confirmó Carlo Ancelotti en la rueda de prensa previa al compromiso ante los de Manchester que se disputará mañana a partir de las 3:00 p.m. (hora colombiana) en el Goodison PArk.

“James Tiene una recuperación complicada pero, por lo tanto, le da la oportunidad a otros de mostrar su calidad tal y como lo está haciendo Tom (Davies) ahora mismo. Puede ser difícil para los chicos volver a entrar si Tom, Ben y otros siguen mostrando esto ”, señaló el DT italiano.

Así las cosas, este será el cuarto partido consecutivo que se pierde James Rodríguez tras la molestia muscular que sufrió el pasado 5 de diciembre ante el Burnley por la fecha 12 de la Premier League. Ahora, por la Carabao Cup, tampoco estará.

Sin embargo, la no presencia de James es algo no que tiene preocupados al entorno de lo s Toffees; desde que no juega el diez colombiano, el equipo de la ciudad de Liverpool ha ganado en línea recta tres partidos y nada más y nada menos que ante rivales de la élite como lo son Leicester City, Chelsea y Arsenal, resultado que tiene al equipo de Ancelotti en la parte alta de la Premier League.