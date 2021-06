Reinaldo Rueda no utilizó a James Rodríguez en las jornadas 7 y 8 de las Eliminatorias al Mundial de Fútbol Qatar 2022 y lo dejó por fuera de los partidos de la Copa América 2021, debido a que los exámenes médicos a los que fue sometido el 10 antes de unirse a la concentración de la Selección Colombia “definieron que no se encontraba en el nivel óptimo de competencia”.

Sin embargo, el volante del Everton FC, que integró el equipo ideal de la Premier League 2020-21, expresó públicamente su “profunda decepción” con la polémica determinación del director técnico de los Cafeteros.

El cucuteño confirmó que ya realizó el proceso de recuperación de su última lesión, por lo que el entrenador del combinado patrio sí lo podía convocar para el certamen que finalmente se disputará en Brasil.

Este sábado, el mediocampista de 29 años ratificó las críticas al orientador de la Tricolor y opinó que el caleño le “faltó al respeto”, pues aseguró que él “no estaba mal físicamente” y “estaba para jugar”.

“Otra cosa es que te diga (Reinaldo Rueda): ‘Mira, yo no cuento contigo porque tú no me gustas como jugador’”, comentó el goleador de la edición 2014 de la Copa del Mundo, a quien Teófilo Gutiérrez, del Junior FC, respaldó: “Tú tienes que estar ahí”.

James Rodríguez reafirmó su posición con respecto a la sorpresiva decisión del timonel de la Selección Colombia y pidió “gratitud”: