Varias dudas hay en Everton por la actualidad de James Rodríguez tras presentar molestias musculares en el compromiso ante Manchester United.

Ahora, este miércoles, los ‘Toffes’ enfrentarán al Tottenham de Mourinho por la quinta ronda de la FA Cup, donde la gran duda será la presencia o no de James Rodríguez que preocupó al equipo tras ser sustituido en el partido ante los ‘Reds Devils’ al minuto 68′.

+ Casi medio año de fútbol se ha perdido James Rodríguez por sus lesiones

Ante esto, en la conferencia de prensa previa al compromiso ante los Spurs, Carlo Ancelotti habló sobre el colombiano será de la partida, teniendo en cuenta que es uno de los jugadore más importantes dentro de la plantilla y ya suma 5 tantos.

“Tengo que esperar al entrenamiento que tenemos esta tarde para tomar determinaciones con algunos jugadores como James Rodríguez y Jordan (Pickford). Veremos si están disponibles o no y en la convocatoria lo sabremos”, confirmó el DT italiano que agregó que “James tiene un problema en su pantorrilla. Lo saqué para evitar riesgo, va a entrenar hoy y si está listo para jugar mañana, lo hará. Pero si no está listo, jugará en el encuentro próximo fin de semana” (Fulham).

Así as cosas, el departamento médico del Everton esperará hasta el final la evolución de la recuperación de la pantorrilla del 10 colombiano y así determinar si estará o no ante los Spurs. Cabe recordar que no es la primera vez que sufre de una lesión en esa parte del cuerpo.

⏳ | The boss says James Rodriguez and Jordan Pickford will face late fitness checks ahead of our #EmiratesFACup tie against Tottenham.

The game comes too soon for Allan, while Joshua King is cup-tied.

Watch live: https://t.co/EeYvYKCgbO pic.twitter.com/aXB7N3QQg5

— Everton (@Everton) February 9, 2021