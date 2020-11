James Rodríguez pidió el cambio contra Manchester United

Así lo explicó el técnico Carlo Ancelotti acerca de James Rodríguez, quien jugó 79 minutos contra el Manchester United.

Everton perdió este compromiso por marcador de 3 – 1. Tercera caída en fila y cuatro fechas sin ganar, que ya tienen al cuadro de Liverpool fuera del grupo de los 5 mejores en lo que va corrido de la Premier League, temporada 2020 / 2021.

Manchester United sacó provecho de los errores defensivos cometidos por el Everton, que como explicación a este mal momento deportivo encuentra en su zona de retaguardia la gran mayoría de inconvenientes. Yerry Mina fue suplente, decisión que tampoco sirvió para el mejoramiento del sector posterior.

“Es frustrante. En el primer tiempo no jugamos bien, la derrota viene porque no defendimos bien. El periodo entre nuestro gol y el segundo gol de ellos fue el problema. Nos hicieron dos goles muy fáciles. Tenemos que trabajar para defender mejor. Nos marcaron 3 goles hoy, 2 con Newcastle, 2 con Southampton y 2 con Liverpool. Adelante no tenemos problemas, pero defensivamente tenemos que hacer las cosas bien”, fue el balance que sobre el desempeño del equipo entregó el técnico Carlo Ancelotti.

+ Cuestionan a James Rodríguez en Inglaterra. ¿Exageran?

+ James Rodríguez hoy: ¿Qué le pasó vs. Manchester United?

+ Calvert-Lewin está feliz por jugar con James Rodríguez

Everton suma ya tres derrotas consecutivas y con cuatro fechas sin ganar se preden las alarmas. El desempeño del equipo tendrá que mejorar, en caso de querer seguir con el rol de protagonista. En la siguiente fecha de la Premier League, visitará al Fulham, tras el parón obligado por el fútbol de selecciones que se avecina a mediados del presente mes de noviembre.

James Rodríguez pidió el cambio

El volante colombiano jugó 79 minutos en este compromiso frente al Manchester United. No fue su mejor presentación, como ocurrió con la mayoría de jugadores. Varios, incluso, dudan que el colombiano estuviera 100% en su condición física.

¿Salió por lesión? La realidad del cambio que se hizo obedeció al propio pedido que hizo el volante colombiano. Así lo explicó el propio Carlo Ancelotti. “James está bien. No entrenó mucho está semana. Después de jugar 80 minutos me pidió el cambio porque estaban cansando, no fue por un problema físico”.