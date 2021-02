¿Por qué James Rodríguez no quiere que su hijo sea futbolista?

A través de la nueva sección de la Federación Colombiana de Fútbol llamada La Interna, James Rodríguez repasó detalles de su vida, sus gustos por el baloncesto y habló especialmente de sus hijos.

El 10 de la Selección Colombia fue el encargado de inaugurar el espacio que creó la FCF, donde relató un poco de lo que significa su faceta como padre. “Estoy feliz con Samu. Ya hace mucho tiempo que no estaba con un bebé. Salomé tiene ya siete años. Es una linda experiencia y los que son padres saben cómo es eso. Asumiendo ese rol con responsabilidad y siempre queriendo que mis hijos sean grandes personas”, dijo.

Y aunque el fútbol ha sido su pasión y la carrera que ha desarrollado le ha permitido sobresalir, para el volante del Everton FC no es muy viable que el pequeño Samuel siga con sus pasos. “No me gustaría mucho. Es una profesión muy dura, a veces es injusta y yo no voy a obligar a que haga lo yo quiera, sino que si á él le gusta algo, lo haga de la mejor manera”, apuntó.

+ ¡Falcao está de regreso! Entrenó de nuevo con Galatasaray

+ Periodista italiano critica a Juan Guillermo Cuadrado: “Reescribió las reglas de la física”

En definitiva, los dos herederos de James Rodríguez son lo más importante de su vida, por lo que reveló que su tatuaje preferido es el que se refiere a su primogénita. “Tengo el de mi hija ‘Salo’ y justo abajo está la hora en la que ella nace. Entonces es el tatuaje más especial que tengo y estoy esperando que crezca ‘Samu’ para hacerme la cara de él”, expresó.

En la charla, el cucuteño también contó del otro deporte con el que tiene afinidad y sigue continuamente. “Siempre vi a los jugadores de la NBA, a los históricos y siempre estoy viendo videos de básquetbol. Me gusta jugar mucho y cuando tengo tiempo libre, juego también y es otro deporte que me apasiona mucho”, agregó.

Acá, el video con la conversación de la vida personal de James Rodríguez: