James Rodríguez hoy: ¿Qué le pasó vs. Manchester United?

Hay que ser sinceros: No fue el día de James Rodríguez. Flojo partido, de él y varios de sus compañeros contra el Manchester United.

De aquel plantel que se pavoneaba en el arranque de la Premier League, al de ahora, con grietas defensivas y poca eficiencia ofensiva, la diferencia es abismal. ¿Qué falló en el camino? James Rodríguez, Carlo Ancelotti, Yerry Mina, Holgate, Keane, Coleman… ¡todos deben estar preguntándose lo mismo!

Manchester United se quedó con la victoria en dos acciones de cabeza durante el primer tiempo. Dio cátedra allí, desdibujando un sector defensivo, que Ancelotti quiso arreglar con el ingreso de Holgate y la suplencia de Mina. Bruno Fernandes hizo fiesta en ese sector, como el verdugo más fuerte de Carlo Ancelotti en este juego.

Allí se desdibujó el plan del Everton, que suma una tercera derrota consecutiva. Entró en un bache del cual no ha salido, con la productividad necesaria en un juego que ya no domina. Le cuesta entrar en un periodo de alto desempeño. Sucumbe y cuando busca revulsivo, no alcanza.

¿Qué pasó con James Rodríguez?

En primer lugar, el volante colombiano volvió a jugar, tras una semana en la cual se recuperó de unos problemas físicos. Este juego era importante para él y el club. Con la misión de generar el juego ofensivo que ya se le conoce, Manchester United no le hizo fáciles las cosas al jugador colombiano. Bien referenciado, le impidieron sus cambios de orientación. Lo asfixiaron.

Además, la ausencia obligada de la semana anterior le pasó factura. Sin la misma dinámica de siempre, el volante colombiano trató de cambiar el panorama y por momentos se le vio más conectado.

Con el paso de los minutos y un segundo tiempo mucho más intenso por parte del Everton, James Rodríguez cambió de posición. Jugó más como un volante interior, dejando la función de ir por banda. Organizar juego hasta encontrar espacios importante, mediante los cuales se filtraran verdaderas acciones de peligro.

A 10 minutos del final, el técnico Carlo Ancelotti decidió sacar a James Rodríguez del compromiso, sustituido por Cenk Tosun. No fue el día, así de sencillo. Ya vendrán nuevas oportunidades para el volante colombiano, quien debe viajar a territorio colombiano pronto para sumarse a la Selección Colombia.

