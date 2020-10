En sus canales oficiales la FIFA mencionó a James Rodríguez como “el jugador a seguir” en la primera fecha de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a Qatar 2022. Hay partido entre la Selección Colombia y Venezuela. Destacó su gran momento en la Premier League con el Everton.

Lo primero que apunta la FIFA sobre el colombiano es: “La Selección Colombia espera aprovechar el gran momento del enganche, quien desde su llegada al Everton inglés acumula 3 goles y 3 asistencias en 5 partidos”.

Se refiere al rendimiento perfecto que tiene el equipo que lo fichó recientemente y en el que James ya logró un doblete (vs. Brighton & Hove Albion) y un gol frente a West Bromwich. Además tiene pases de gol en partidos de la Premier League y la Carabao Cup.

Más de la FIFA sobre James Rodríguez

“No es ningún secreto que si James logra mantener ese nivel en la Selección Colombia puede convertirse en el líder futbolístico que necesita para buscar la clasificación directa a Catar”. La Tricolor inicia el camino hacia una nueva Copa del Mundo. Es la tercera a la que intentará llegar con él en el equipo. Todo empieza ante Venezuela.

Será el regreso a la acción de la Selección Colombia que no juega desde noviembre de 2019 cuando disputó un amistoso ante Ecuador en el Red Bull Arena (New Jersey). Esa vez no estuvo James Rodríguez. Ahora lo tiene y en tan buen nivel que ni la FIFA lo pasa por alto.

En una jornada de la Eliminatoria en la que jugarían, entre otros, Lionel Messi, Neymar Jr., Luis Suárez, Arturo Vidal, Radamel Falcao García, el destacado para ellos es el futbolista colombiano con presente en el Everton luego de su salida de Real Madrid.