Sucedió el día en que la Selección Colombia cayó eliminada en Rusia 2018. Arturo Vidal, amigo íntimo de James Rodríguez, siguió el partido por TV y envió un mensaje en sus redes sociales mientras lo hacía.

“¡Vamos Colombia, carajo!”, escribió el futbolista chileno que compartió con James Rodríguez durante una temporada en Bayern Múnich. Juntos ganaron una Bundesliga. Luego el chileno pasó a hacer parte del Barcelona y un año después el colombiano regresaría a Real Madrid. Su amistad se mantiene.

▶: El Pibe Valderrama y su mensaje por la lesión de Santiago Arias

▶: Recuerdos de la última vez que la Selección Colombia ganó en Chile

▶: Convocado sorpresa en la Selección de Chile para enfrentar a Colombia

“Todos los días hablo con él, hablamos mucho. Más que un amigo es un hermano”, aseguró Arturo Vidal en la pasada Copa América en la que tuvo un partido definitivo ante la Selección Colombia, cruzándose nuevamente con James Rodríguez como rival. Aquel cruce lo ganaron los chilenos en lanzamientos desde el punto penalti.

Por esa misma vía se dio la eliminación de la Selección Colombia en Rusia 2018. En partido ante Inglaterra, sin James Rodríguez por lesión, se dio tal situación. Arturo Vidal la vivió como un hincha más. Chile no clasificó a ese Mundial. Él lo siguió a la distancia. Aquel partido lo vio en TV y envió mensaje en Instagram: “¡Vamos Colombia, carajo! James ya te tocará crack!!!”, escribió.

El reciente respaldo de Arturo Vidal a James Rodríguez

Cuando ya mucho empezaba a hablarse de la salida del colombiano de Real Madrid, el chileno atendió una entrevista en la que se refirió a su situación. “Es una lata que tenga problemas con el entrenador, creo. James tiene mucho nivel para jugar de titular en ese equipo fácilmente. No sé por qué no se le dio este año, espero que tome la mejor decisión y empiece a jugar. Siempre he dicho que tiene que crecer, buscar su futuro y buscar dónde pueda jugar y disfrutar el fútbol”, comentó Vidal en Win Sports.

La decisión que tomó fue irse a Everton en el que cumple una destacada temporada tras sus primeros 5 partidos. Ahora está en la Selección Colombia con la que se presentará en Chile. Habrá encuentro en cancha con Arturo Vidal.