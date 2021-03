James Rodríguez explicó las razones por las que no juega ni entrena

El volante de la Selección Colombia completó 3 partidos sin ser convocado por el Everton y rompió el silencio para salir a aclarar su situación.

Luego de conseguir una de las victorias más importantes de la temporada con el Everton, venciendo al Liverpool en Anfield, James Rodríguez no volvió a aparecer en las convocatorias del equipo y el técnico Carlo Ancelotti nunca dio claridad con relación a su situación, pues en cada partido se especuló que podría estar y finalmente no hacía parte del grupo, por lo que el mismo jugador habló.

Este jueves, el volante reapareció, esta vez a través de su canal de Twitch en el cual no trasmitía desde hace más de una semana. Nuevamente jugando algunas partidas de Call of Duty, aprovechó para leer algunas de las preguntas de sus espectadores, donde respondió directamente al cuestionamiento por su ausencia en los entrenamientos del Everton.

Dijo que todavía no está recuperado, por lo que este fin de semana tampoco estará ante el Burnley. “Desde hace algunos días estoy con muchas molestias que no me dejaban estar bien, entonces tuve que parar algunos días. Faltan un par de días más, tal vez una semana. Pronto estaré jugando, no es nada grave, tenía que recuperarme de todas las molestias, tenía golpes“.

Rodríguez resaltó que lo hace ahora para estar disponible en el tramo más determinante de la temporada, incluyendo lo que sería la Copa América. “Tenía que para para terminar bien la temporada, por que todo lo que viene a final de marzo, abril y mayo es complicado y también la Copa América. Espero estar bien y por eso paré un poco, primero la salud. Falta poco para estar de vuelta“.