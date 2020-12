James Rodríguez, elegido como uno de los mejores fichajes de la Premier League

James Rodríguez, a pesar de no estar presente con el Everton por lesión, recibió buenas noticias antes de que culmine el año.

Luego de confirmarse que el colombiano será baja por lo que resta del año con el Everton por lesión y completará 6 partidos como baja fundamental de los Toffees, el portal de estadísticas y pronósticos ‘Who Scored‘, publicó la lista de lo que para ellos son los mejores fichajes del 2020 en la Premier League.

+ Con Yerry Mina, Everton volvió al segundo lugar de la Premier

+ ¿Qué le pasó? James Rodríguez y su curioso caso en los diciembres

A pesar de no jugar en todo el mes de diciembre, James Rodríguez hizo parte de esta importante lista tras haber llegado a los Toffees en el presente año y ser figura bajo el mando de Carlo Ancelotti.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Best new signing XI in the Premier League this season:

E. Martinez@mattycash622 | @Wesley_Fofanaa | @tsilva3 | @BenChilwell

Allan | @hojbjerg23@jamesdrodriguez | @Alookman_ | @TimoWerner

O. Watkins

🆕 Click on the image for the full lowdown on each player 👇

— WhoScored.com (@WhoScored) December 23, 2020