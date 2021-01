James Rodríguez es el cuarto jugador más seguido en redes sociales

Los medios internacionales sacaron a la luz la lista de los futbolistas con mayor cantidad de seguidores en sus redes sociales. James Rodríguez ocupa la cuarta casilla en un top 10 que como de costumbre, gana por lejos Cristiano Ronaldo.

Esta vez, las cifras no son de goles, asistencias, partidos disputados, minutos jugados, camisetas vestidas, títulos ajustados o premios conseguidos. Los números en esta ocasión corresponden a los fans de los jugadores a nivel mundial y el colombiano ingresó en la lista tan solo detrás del portugués, de Lionel Messi y Neymar. Además, está por delante de estrellas como Zlatan Ibrahimovic y Luis Suárez, entre otros.

La posición de CR7, aunque nada tiene que ver con su fútbol, hace parte de otro de sus récords personales. Llegó a 465.000.000 de seguidores, divididos entre: 124.000.000 en Facebook, 90.000.000 en Twitter y 251.000.000 en Instagram. Razón por la cual hace días celebró con una publicación, agradeciendo por estar siempre en sus comunidades sociales.

Luego, aparece La Pulga, quien es un poco más bajo perfil, pero que tiene fans en todo el mundo por ser uno de los mejores jugadores. Ajustó 265.000.00 personas en sus redes, de las cuales 90.000.000 están en Facebook y 175.000.000 en Instagram.

En el tercer puesto está el brasilero Neymar Jr., con 254.000.000 organizados en 59.000.000 de Facebook, 51.000.000 de Twitter y 144.000.000. El integrante del PSG acostumbra a compartir muchas publicaciones especialmente compartiendo con sus amigos, bailando y mostrándose alegre.

El 10 de la Tricolor ocupa la cuarta casilla con sus 96.000.000 seguidores entre 31.000.000 de Facebook, 19.000.000 de Twitter y 46.000.000 de Instagram, quienes observan su vida persona junto a su pequeño hijo Samuel y su primogénita Salomé, además del siempre acompañamiento de su madre, Pilar Rubio.

Gareth Bale (88.000.000), Sergio Ramos (83.000.000), Zlatan Ibrahimovic (79.000.000), Mesut Özil (78.000.000), Marcelo (77.000.000) y Luis Suárez (73.000.000), se ubicaron en la quinta, sexta, séptima, octava, novena y décima posición del ranking, respectivamente.

The footballers with the most social media followers 📱 pic.twitter.com/9BJqbxJ6IM

— Goal (@goal) January 7, 2021