Este viernes se conoció la desconvocatoria de James Rodríguez de la Selección Colombia por problemas físicos, que no le permitirán estar con la en Eliminatorias y tampoco en la Copa América.

Ante esto, el 10 de la Tricolor se mostró “decepcionado” con la Selección Colombia por tomar esta decisión que, segñun él, no era lo más adecuada.

Comunicado oficial de James Rodríguez

“A los medios de comunicación, aficionados de fñutbol y público en general, quiero expresar mi sentimiento frente a la decisión tomada por el cuerpo técnico de la Selección Colombia, de cara a las próximas fechas Eliminatorias y Copa América.

Luego de una recuperación que está en su parte final. En la que he tomado el tiempo suficiente para integrarme en plenitud de condiciones a la práctica del fútbol y de esta manera no afectar mi participación en los próximos compromisos de nuestra selección.

Los tiempos pertinentes de este proceso me sugieren tener precaución para participar en la fecha 7 del a Eliminatorias, pero me permitirían integrarme de lleno en la fecha 8 (Argentina) y por supuesto estar para la Copa América 2021.

Con sorpresa recibo el comunicado del cuerpo técnico, manifestando no contar conmigo y deseándome una recuperación total. Recuperación que ya realicé y en la que he sacrificado mucho.

Lo anterior me llena de profunda decepción, por lo que para í significa jugar por mi país. No recibir la confianza de parte del cuerpo técnico rompe con todo y me genera un enorme dolor, ya que por la camiseta Colombia siempre he dejado hasta la vida.

Para mis compañeros, la mejor energía y los mejores deseos. En la distancia apoyaré con la pasión de siempre: James Rodríguez”.