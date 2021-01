James Rodríguez da la primera gran noticia del 2021

El volante colombiano James Rodríguez llegó a Goodison Park, sede del compromiso entre Everton y West Ham por la Premier League.

De estar lesionado, con posible fecha de regreso para el 9 de enero, a estar en el grupo de concentrado o al menos eso parece indicar su presencia en el estadio, donde se lleva a cabo este encuentro. Sorpresa absoluta ver a James Rodríguez.

El jugador colombiano se ha venido mejorando de una lesión muscular que le impidió competir con regularidad durante el mes de diciembre.

Dentro de las grandes novedades que reportó el Everton en su lista de convocados para este encuentro contra el West Ham, válido por la jornada 17 de la Premier League, está James Rodríguez.

Los primeros reportes de la prensa inglesa acerca de este compromiso indican que el jugador colombiano se presentó con el resto de la delegación en el estadio Goodison Park, sede de este encuentro. Es la primera presentación oficial del año para los Toffees, quienes vienen de un aplazamiento frente al Manchester City.

Everton se encuentra ubicado en la cuarta casilla de la clasificación general con un total de 29 puntos, actualmente metido dentro del grupo de equipos que tienen derecho a jugar en la UEFA Champions League.

Sus indicadores mejoraron bastante con relación al bache que tuvo en sus resultados. Volvieron los indicadores positivos, señales inequívocas de la impecable gestión realizada por parte del entrenador italiano Carlo Ancelotti.

Everton ajusta un registro de cuatro victorias consecutivas, de las cuales dos se dieron en condición de local frente a Chelsea y Arsenal, rivales suyos en la lucha por acceder a los puestos de vanguardia en la liga inglesa.

Por otra parte, conviene destacar que en esta mejora de su producción tiene que ver el zaguero central colombiano Yerry Mina, consolidado otra vez como titular y con altas calificaciones en cada uno de los recientes triunfos logrados por este plantel.

James Rodriguez arrives at Goodison Park ahead of #EFC v West Ham

Will he be in the squad? 🔵 pic.twitter.com/9vIBHFn17M

— Everton FC News (@LivEchoEFC) January 1, 2021