Carlo Ancelotti, habló acerca de la recuperación que está llevando a cabo James Rodríguez con el Everton y la fecha de su regreso a las canchas.

James Rodríguez no jugó con su equipo en la victoria 1-o ante Chelsea por la fecha 11 de la Premier League por presentar molestias musculares días antes del compromiso en uno de sus entrenamientos, motivo por el que fue resguardado para acelerar su recuperación y pudiera estar ante Leicester City.

Sin embargo, en la rueda de prensa previa al compromiso entre los ‘Zorros’ ante los ‘Toffees’ , Carlo Ancelotti habló sobre lo que será el equipo otra vez sin James Rodríguez quien no se recuperó al 100% para dicho compromiso.

” James ya ha empezado su rehabilitación individual. No tiene un grave problema, es leve. Lo estamos observan día a día, si no regresa el domingo (Arsenal), lo hará el otro miércoles ( Manchester United por Capital One)“, confirmó el DT italiano.

🤕 | Carlo reports no fresh injuries, but Coleman, James and Delph all set to miss #LEIEVE.

Watch live: https://t.co/4CTn6T9MrH pic.twitter.com/MXT4Pdxwe0

— Everton (@Everton) December 15, 2020