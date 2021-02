James no quiere que Samuel sea futbolista pero le enseña a jugar

Hace pocos días, James Rodríguez durante una entrevista para el nuevo de la Federación Colombiana de Fútbol, confesó que no quiere que Samuel, su hijo, siga sus pasos y se convierta en futbolista. Sin embargo, publicó un video donde se muestra jugando un poco con la pelota con su pequeño.

Las imágenes fueron compartidas en el Instagram del jugador de la Selección Colombia y sin dudas, causó ternura. Allí se ve al volante en su casa ubicada en Liverpool, compartiendo junto a su heredero en la sala con un balón. Aunque en realidad el niño no alcanza mucho a tocarlo, porque el integrante del Everton FC hace jueguitos sin dejarlo caer, con la cabeza y con los pies, mientras Samuel disfruta del momento al lado de su padre.

En la charla que tuvo con la FCF en la sección La Interna, el mediocampista había expresado no tener muchas intenciones de transferirle su talento futbolístico a su hijo. “No me gustaría mucho. Es una profesión muy dura, a veces es injusta y yo no voy a obligar a que haga lo yo quiera, sino que si á él le gusta algo, lo haga de la mejor manera”, dijo en esa ocasión. Ahora, el cucuteño se contradice.

Con los Toffees, James Rodríguez podrá reaparecer este fin de semana, luego de no haber participado del duelo ante el Leeds el miércoles anterior. El partido será este sábado frente al Manchester United a las 3:00 p.m. (hora colombiana) en el estadio Old Trafford.

Mira acá el video de James Rodríguez jugando fútbol con su hijo: