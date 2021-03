¡James no entrenó con el Everton!

Para completar el desconcierto y las dudas sobre lo que en verdad tenga James Rodríguez, una información más desde Inglaterra.

El volante colombiano no estuvo a comienzos de semana en el compromiso de visitante que el Everton perdió contra Chelsea. Partido clave porque justo se midió contra un rival directo en la lucha por entrar a copas europeas.

Además de la consecuencia que trajo la derrota en los Toffees (siguen fuera la zona clasificatoria a Champions o Europa League), la noticia también tuvo mucho que ver con el volante colombiano James Rodríguez, ausente por lesión.

De acuerdo con la versión que entregó el técnico Carlo Ancelotti, James Rodríguez tiene un golpe en el pie y por esa razón quedó al margen del compromiso. Tampoco se sabe si el jugador alcance a estar listo para el siguiente encuentro del club, este fin de semana como local frente al Burnley.

No parece ser algo leve lo que pasa con James. Desde Inglaterra confirman que el colombiano no estuvo en la práctica de este miércoles 10 de marzo. No se le vio en las sesiones especiales, ni trabajos leves con el balón, a diferencia de Yerry Mina. Por los lados del zaguero central, cabe decir que se le vio en algunos ejercicios integrado con el grupo.

Los últimos tres partidos del club no tuvieron a James. La verdad sobre su lesión es toda una incertidumbre, siendo el técnico o algún informe oficial las únicas formas posibles de conocer cuál es el alcance real del problema que aqueja al centrocampista.