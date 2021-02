Jackson contra el Atlético de Madrid: "No me quisieron operar..."

El exfutbolista, ahora dedicado a la música cristiana y predicar la palabra de Dios, confesó detalles fuertes de su carrera deportiva, durante una entrevista con el canal de WIN Sports, concretamente en el espacio de ‘Primer Toque’.

Jackson se retiró del fútbol a los 34 años. Las duras lesiones a lo largo de su carrera deportiva conspiraron contra en jugador que, en su mejor momento futbolístico, llegó a estar considerado en el Top de estrellas mundiales por su olfato goleador.

Así se dio su fichaje por el Atlético de Madrid, donde comenzó su auténtico calvario. En la entrevista con WIN Sports, Martínez confesó que allí no le dieron el mejor tratamiento a una lesión de rodilla sufrida con la Selección Colombia, durante un encuentro frente a Chile.

“Tú como jugador juegas con molestias, te recuperas y sigues porque tu confías en los doctores que dicen que no tienes nada grave. Cuando arranco para China en un partido recibí una entrada muy fuerte y eso empeoró todo, casi me parten la tibia. Y ya después de algunos partidos, no me operé y llegó un momento en que no podía ni pisar”.