"Vamos a traer un técnico que fracasó en Chile"

De Reinaldo Rueda solo se conoce que estaría pensando en la opción de ser el entrenador de la Selección Colombia, dejando su cargo al frente de Chile. Una opción, hasta un tiempo remota, pero que con el correr de las semanas ha ganado mucha fuerza, a tal punto que en territorio chileno creen en ello.

Mientras tanto, a partir de ese rumor en territorio colombiano se analiza qué tan conveniente es tener a un entrenador como Reinaldo Rueda a cargo de un equipo bastante alicaído por lo sucedido en las fechas 3 y 4 de las clasificatorias al Mundial de Catar.

Uno de esos personajes del futbol que no cree en un proceso como el de que montaría Reinaldo Rueda es nada menos que Iván René Valenciano, actualmente comentarista en ESPN.

“Vamos a traer un técnico que está fracasando en Chile. No entiendo la verdad. Además, Reinaldo no tiene espalda. Si pierde con Brasil y Paraguay se va. En este momento los números no lo avalan. Reinaldo es un gran entrenador, un tipo capaz. En este momento no es el salvador para Colombia. El salvador son los jugadores que son los que tienen que cambiar la cara de todo esto”, afirmó Valenciano.

Su controvertido comentario no se quedó allí. Iván René cree que en estos momentos es mucho mejor contar con un entrenador como Arturo Reyes porque “si pierde con Brasil y Paraguay se puede ir. Con Reinaldo no hay compás de espera. Que se quede en Chile y demuestre si tiene la capacidad de sacar todo adelante. Cuando la posibilidad de renunciar, de irse, no se fue. Ahora que ‘chupe’ y que aguante. Que Colombia busque otro para cambiar el rumbo”.

