Iván René Valenciano sacó en limpio a Carlos Queiroz y responsabilizó a los futbolistas de la Selección Colombia por la goleada sufrida contra Uruguay por Eliminatorias.

Durante la charla del programa ESPN FC Radio Colombia posterior al compromiso que la Tricolor perdió por 0-3 contra Uruguay, Iván René Valenciano sacó en limpio a Carlos Queiroz y responsabilizó a los futbolistas por la goleada.

Frente a la dinámica de responder la pregunta sobre si se había fallado desde el banco en la estrategia para el duelo, Bolillo Gómez fue crítico y culpabilizó al DT portugués. Ante eso, El Bombardero salió en defensa y refutó: “Me parece que no. Un entrenador puede tener un planteamiento y las cosas no te pueden salir desde lo futbolístico, pero lo que no te puedes dar el lujo es de tener una Selección apática. La Selección no presionó, no tuvo intensidad, no tuvo rebeldía. La Selección caminó desde el minuto cero. Desde que arrancó el partido la Selección caminó”.

Para el exfutbolista, el onceno no respondió a las ideas del técnico y por el contrario, enfocó la atención en la forma cómo asumieron el choque los integrantes del plantel. “No es un tema del planteamiento del entrenador porque trata de poner un equipo que él cree adecuado y que le puede dar lo que él pretende. Eso es una cosa. Otra cosa es que vayas al campo de juego y camines todo el partido”, apuntó.

El goleador histórico de Junior FC, cuestionó la pobre actuación de algunos en la cancha. “Cuadrado (Juan Guillermo) en la Juventus FC juega de lateral y yo lo veo haciendo recorridos largos sin ningún tipo de inconveniente, con respaldo de los volantes de primera línea y va y ataca. Uno ve a Mojica (Johan) y es lo mismo. Uno ve a Wilmar Barrios y tiene una intensidad en el FC Zenit, de Rusia. Uno ve a Duván Zapata, ve a Muriel (Luis Fernando) en el Atalanta BC y bueno… ¡hoy no! Hoy estos muchachos más allá del planteamiento del entrenador, no le encontraron… los jugadores no tuvieron respuesta”, aseveró.

Sin embargo, reconoció que el seleccionador pudo haber tenido una equivocación con el grupo inicialista, lo cual replanteó rápidamente. “Yo creo que más que equivocarse en el planteamiento, es el jugador el que le debe responder al entrenador. Si yo tengo a Daniel Muñoz o a Orejuela (Luis), pongo a un lateral o trato de hacer algo totalmente diferente. Hoy a mí, en lo personal, lo único que no me gustó es que no sé por qué tres volantes de primera línea. Yo creo que cuando él (Carlos Queiroz) se da cuenta de que no le está funcionando, tal vez intentó hacer duelos con Nandez (Nahitan) y de la Cruz (Nicolás) por los costados para contrarrestar ese mano a mano, pero no le salió. Y cuando se dio cuenta, metió a Luis Díaz”, analizó.

Finalmente, Iván René Valenciano remató su intervención reafirmando su argumento inicial: “Yo creo que más que el planteamiento, es la actitud del equipo”, concluyó.