Finalmente, Reinaldo Rueda asumió como entrenador de la Selección Colombia en reemplazo del portugués Carlos Queiroz, quien dejó a los Cafeteros en la séptima posición de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Fútbol Catar 2022, con 4 puntos.

Iván Mejía Álvarez reaccionó rápidamente al retorno del vallecaucano a la dirección técnica de la Tricolor y le pidió que haga “pagar” la “deshonestidad con el país” de algunos jugadores que, según él, tenían planeado que la Selección Colombia perdiera 0-3 ante Uruguay en Barranquilla y 6-1 contra Ecuador en Quito.

“Si los ‘señoritos’ no quieren ayudar a tirar el carro, sácalos e inicia ya la renovación (…) ¡¡Lo que no sirva que no estorbe!!”.

Los primeros desafíos del hexacampeón con Atlético Nacional en el combinado patrio serán Brasil y Paraguay, en marzo.

La recomendación de Iván Mejía Álvarez a Reinaldo Rueda, a continuación: