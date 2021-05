Harold Lozano: “Baldomero sí tiene características similares a Freddy Rincón”

Una de las sorpresas de la convocatoria de la Selección Colombia de Reinaldo Rueda para los juegos de las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022, fue Baldomero Perlaza. El volante de Atlético Nacional podrá integrar el equipo que enfrentará a Perú y Argentina, los próximos 3 y 8 de junio, respectivamente.

Las reacciones en los medios de comunicación y personajes del fútbol no se hicieron esperar y algunos acreditan y otros rechazan algunos nombres que aparecieron en el listado. El exfutbolista Harold Lozano entregó sus opiniones en entrevista con Gol Caracol y allí analizó el llamado del integrante del cuadro Verdolaga.

“Baldomero Perlaza de pronto no tiene el bagaje de otros. Cuando yo estaba en mi momento, me acuerdo que llegué en esa forma. Cuando me llamaban tenía que ir a demostrar. Él (Baldomero) es un jugador de ida y vuelta, ha demostrado en el fútbol colombiano que es importante y sé que será alguien que ayudará en la contención y en la llegada. Y esa polivalencia puede ayudar”, apuntó.

El futbolista que es parte fundamental del onceno titular del Rey de Copas ha despertado amores y odios. Juan Carlos Osorio siempre lo ha defendido a capa y espada y lo compara con los grandes jugadores que ha dado el país. Ante eso, Lozano también comentó. “A mí las comparaciones no me gustan, son épocas distintas, sí son características similares, pero Freddy Rincón ha sido de los mejores volantes de Colombia, o el mejor ida y vuelta que vi, Baldomero está en su carrera, en su proceso, pero sí tiene características similares y esperamos aproveche eso, pero que no se piense o lo comparen con Freddy Rincón, que juegue a lo que él sabe, porque eso puede jugar en contra, porque Freddy dejó el listón muy alto, y ojalá el técnico le dé confianza”, expresó.

Por último, acreditó la lista del DT vallecaucano. “Yo creo nosotros tenemos un gran técnico, Reinaldo Rueda es buen seleccionador, un gran estratega, los que están ahí es porque los ha estudiado bastante, algunos los conoce y siempre se habla de que por qué no convoca a este o al otro, nunca he entendido eso. Pero él (Rueda) es claro en lo que quiere, y tiene dos partidos a priori y esta convocatoria está dirigida a los dos rivales. De pronto para otros rivales tendrá en cuenta a otros jugadores. A muchos los conoce y sabe lo que le pueden aportar y el técnico es el que sabe y conoce”, concluyó.