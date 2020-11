Hámilton Ricard analizó el Colombia vs. Uruguay

A través de un Facebook Live de El Tiempo, Hámilton Ricard analizó las jornadas 3 y 4 de las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022, en las que la Selección Colombia se medirá ante Uruguay y Ecuador.

“Carlos Queiroz viene siendo coherente con lo que ha hecho. Sabe que tiene que armar un grupo y trata de tocarlo lo menos posible. La convocatoria me parece bien. De pronto, le falta un extremo, un Duván Vergara, lo habría llamado por encima de Luis Suárez Charris. Tenemos jugadores enchufados, haciendo goles, Duván Zapata, Alfredo Morelos, Luis Fernando Muriel, el mismo Luis Díaz, James Rodríguez. Para cambiar en algo el estilo de juego necesitaríamos a Vergara, a Díaz”, recalcó el exfutbolista.

En su carrera como profesional, el exdelantero pasó por el balompié charrúa, donde compartió equipo con Édinson Cavani, quien aún sigue en competencia vistiendo la camiseta de la Celeste. Por lo que contó una anécdota con el atacante del Manchester United.

“Los uruguayos no se asustan para jugar al fútbol, pero les puedo decir: no les gusta venir a Barranquilla, sufren mucho. Con Cavani hablamos casi todos los días. Y le digo: ‘Qué humedad tan brava y eso que está lloviendo mucho’. Él se ríe. Pero a los uruguayos no les gusta la temperatura de Barranquilla, se mueren“, relató.

Y continuó hablando de los rivales: “Creo que son tres millones y medio de habitantes. De ellos, tres millones son futbolistas. Es una fiesta, el uruguayo tiene esa garra, la garra charrúa. Cuando juegas contra ellos pueden ir perdiendo 2-0 y parece que no fueran perdiendo. Uno los escucha hablar y cualquier cosa los motiva para pelear siempre. Ellos no son habilidosos, salvo excepciones, pero mire cómo corren, muerden acá, allá, Luis Suárez, Édinson Cavani, Federico Valverde. Juegan a la uruguaya. Para ganarles hay que sudar y hay que estar bien preparados, mental y físicamente”.

Hámilton Ricard integró la Tricolor en 23 duelos y marcó cinco goles, de los cuales dos fueron en eliminatorias sudamericanas y precisamente uno de esos se lo hizo a Uruguay. La Selección Colombia recibirá a los celestes en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez a las 3:30 p.m. de este viernes.

