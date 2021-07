¿Hace cuánto que Colombia no hacía gol de tiro libre?

“Gol de tiro libre”, golazo. ¿De Colombia? Cuesta digerir que la vía por la cual se consiguió el empate parcial contra Perú fue esa.

Porque no es un fuerte en este equipo. No de ahora. Carecemos de especialistas en esas lides. Por eso, cuando hay un gol así, es para venerarlo. Son preciados, como las rocas preciosas. No se dan casi.

Además, este tanto fue lindo. Bien ejecutado por parte de Juan Guillermo Cuadrado. Momento: ¿Él fue el autor? Tal cual. Sin Cardona, a quien Reinaldo Rueda reemplazó por Chará, la responsabilidad en esas acciones a balón parado recayó en él.

El jugador de la Juventus la envió a un lado de la barrera inca. Golazo, lindo. Fue el 1 – 1 parcial. En medio de la felicidad que siempre abriga un gol Tricolor, el dato. Porque es toda una rareza que se marque de esa forma.

¿Cuándo fue el último gol de tiro libre?

El 19 de junio de 2018, en el Mordovia Arena de Rusia, Juan Fernando Quintero tenía el registro de haber sido quien anotara por última vez de tiro libre con Selección. Esa vez fue el 1 – 1 parcial de un partido perdido contra Japón.

Desde entonces pasaron 33 compromisos sin que se registrara un gol de tiro libre en la Selección Colombia. Fueron 3 partidos más por Copa del Mundo, 15 amistosos, 9 por Copa América y 6 por Eliminatorias sin ver un tanto a balón parado.