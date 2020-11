Gustavo Alfaro analizó el cruce de Ecuador ante la Selección Colombia

En conversación con FIFA.com, Gustavo Alfaro, actual entrenador de la Selección Ecuador, analizó las dos jornadas de Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022, en las que enfrentará a Bolivia y la Selección Colombia. Aprovecha esta nueva jornada de eliminatorias para utilizar tu código codere .

“Como un todo, pensando cómo quiero arrancar y terminar en Bolivia, y cómo arrancar y terminar en Colombia. Para Bolivia no ganar sería diluir el trabajo de renovación. Es una final y así lo jugarán. Deberemos prepararnos mentalmente”, expresó.

El DT argentino tendrá que dirigir el siempre temido partido visitando La Paz. Será el próximo jueves a las 3:00 de la tarde. Después de eso tendrá el juego recibiendo a la Tricolor en Quito, el martes 17 de noviembre a las 4:00 p.m. Con el país cafetero tiene una gran cercanía y conocimiento, ya que estuvo comentando los juegos en el Gol Caracol, antes de volver a la dirección técnica.

“Después, Colombia es muy intensa, con una identidad definida más allá de los cambios sutiles entre José Pékerman y Carlos Queiroz. Además, sabe lo que es ganar en Quito, habrá que ser inteligentes para llevarla al terreno que nos conviene”, agregó.

Finalmente, el DT confesó que se permite soñar con La Tri. “Ecuador es hoy un puñado de muy buenas intenciones, más que un equipo. El desafío, repito, es hacer realidad una ilusión. Estoy acá no por el dirigir a una selección, sino para ganar. Por ejemplo, ¿dónde está escrito que no podemos ganar la próxima Copa América? Con los pies en la tierra, confieso que para mí sería una frustración no jugar el Mundial. Pondré el alma para que Ecuador esté en Qatar”, aseguró.

